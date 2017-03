Alessio Di Massimo, attaccante della Sambenedettese, lo scorso anno nella Primavera della Juventus, parla della sua stagione: "Nel calcio ci sta di sbagliare, ma io continuo per la mia strada proponendo sempre il mio gioco. Futuro? Non penso al futuro, ma solo a migliorarmi e dare il massimo con questa maglia. Mancuso al Pescara e io qui? Per me va bene, sto alla grande a San Benedetto".