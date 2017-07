Martin Caceres si prepara a tornare in Serie A. Come riporta Sky Sport, domani il difensore uruguaiano svolgerà le visite mediche con il Verona, che ha chiuso questa operazione in sinergia con la Lazio. La società del presidente Lotito, che in questa sessione non può tesserare altri extracomunitari, valuterà poi a gennaio o al termine della prossima stagione se portare il Pelado in biancoceleste.