L'ex esterno della Juventus, Milos Krasic, è tornato a parlare della sua esperienza in Italia al portale polacco sport.pl, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: "Conte è un leader della panchina e un maniaco della tattica. Se negli ultimi anni la Juventus ha vinto molto, è proprio grazie a questa sua mania. Rimpianti? Sì, sarei rimasto volentieri ma non ho mai capito perché preferì fare affidamento su Lichtsteiner e perché abbia deciso di non volermi più in squadra. Potevo rimanere in Italia, mi volevano Lazio e Sampdoria, ma l'offerta del Fenerbahce era la migliore per me e il club. La città che porto nel cuore? Mosca. Torino? Non mi è mai piaciuta".