L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Miccoli parla a RMC Sport della lotta scudetto con parole che non faranno piacere ai suoi vecchi tifosi: "Spero vinca il Napoli – ammette Miccoli -. Sono un simpatizzante della squadra azzurra: la società si merita di vincere lo Scudetto per i tanti sacrifici fatti in questi anni. Non ho nulla contro la Juventus, ma dopo tanto tempo mi piacerebbe che trionfasse una squadra diversa. Fiorentina? Non sarà facilissimo, ha riconquistato un po' di fiducia dopo la vittoria a Bologna. Chiesa e Simeone sono due giocatori diversi ma a me piacciono tanto, in particolare il primo ha davanti a sè un grande futuro.”