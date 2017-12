L’ex difensore della Juventus Paolo Montero parla del match tra Juventus e Roma ma non solo: Sarà una bella partita da giocare su un campo difficile, come sempre spero che vinca la Juve . I migliori centrali al mondo? C’è Godin, Gimenez, Piqué, Ramos, Hummels, Boateng, questi sono i migliori. Poi è chiaro che non possiamo dimenticarci di gente come Chiellini e Bonucci.”