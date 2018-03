Non sono solo fisici i problemi di Alvaro Morata che si sta un po’ perdendo dopo un ottimo avvio di stagione. Dopo la panchina contro il Barcellona lo spagnolo dovrebbe rimanere fuori dall’undici titolare del Chelsea anche nel match del prossimo week-end contro il Manchester City. Come riporta Sky Sport, l’ex Juve non è limitato dai soli problemi alla schiene ma anche da alcuni problemi nella vita privata. A tal proposito vale la pena ricordare le parole di Conte che alla fine di gennaio si espresse così sull’ex attaccante della Juve: "È la sua prima stagione completa, è la prima vera stagione per lui e è la prima volta che affronta questi problemi, ma devi superarli perché sono stupidi.” Contro il City di Guardiola sarà Giroud a partire titolare al posto dell’ex Juve e Real.