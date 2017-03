La fase calda della stagione è alle porte e José Mourinho vuole il Manchester United sulla corda per il rush finale che per i Red Devils mette in palio quarto posto in campionato ed Europa League. Come si legge sui media inglesi, lo Special One si sarebbe particolarmente arrabbiato con Paul Pogba a causa dell'eccessivo utilizzo sui social network tanto che il tecnico portoghese avrebbe minacciato l'ex Juve che lo farà sedere in panchina se metterà ancora la 'promozione di sé stesso' davanti al calcio giocato.