Stagione finita per Arturo Vidal che ieri è stato operato al ginocchio. Il cileno tornerà in campo a settembre visto che, tra l’altro,per loro vicinanza."Questi momenti tristi sono meno tristi grazie ai mille messaggi di appoggio che ho ricevuto. Non mi arrenderò e tornerò più forte che mai. Un abbraccio a ognuna di quelle splendide persone che mi pensano e mi appoggiano in questo momento!!"