L'ex attaccante della Juventus Carlos Tevez è stato presentato come un nuovo giocatore dello Shanghai Shenhua: "Ci sarà molta pressione, ma dato che amo il calcio userà la mia passione per questo sport. Anche se ci sarà pressione dimenticherò tutto quando sarò in campo. So che questo campionato diventerà sempre più duro anno dopo anno e questa stagione sarà molto intensa. Sarà una grande sfida".