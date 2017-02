Nicolas Anelka, ex attaccante di PSG, Arsenal e Juve tra le altre, è ufficialmente un nuovo consulente del Roda. Questo il comunicato del club olandese: "Si focalizzerà soprattutto sulle giovanili del club, per migliorare i giovani talenti olandese. Ma non solo, il suo sarà un ruolo a 360° all'interno della società. Si occuperà anche di mercato, soprattutto quello francese, come testimonia l'ultimo acquisto del giocatore Lyes Houri dal Bastia",