L’ex difensore della Juventus, Pietro Vierchowod, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino: "Napoli vera favorita per lo scudetto? Inutile negarlo: la squadra di Sarri è sempre uno spettacolo, ma lo scorso anno ha pagato qualche calo di tensione. Per vincere bisogna essere sempre sul pezzo. Vuol dire che le manca ancora qualcosa? Anche noi ai tempi della Sampdoria eravamo un po’ la sorpresa del momento, ma ci credevamo fortemente e alla fine abbiamo vintolo scudetto. Il Napoli di oggi ha tutte le carte in regola per essere come noi. Il Napoli per pensare allo scudetto ha mollato la Champions? La coppa può togliere energie mentali. Per noi era più importante in quel momento perché avevamo vinto lo scudetto l’anno prima e le squadre non abituate a stare a grandi livelli magari pagano il doppio impegno. Juve ancora favorita per lo Scudetto? Terrei d’occhio anche la Roma e l’Inter che stanno facendo benissimo. Stiamo parlando di grandi squadre che potranno tenere fino alla fine perché hanno grandi giocatori. E il Milan? È la dimostrazione che non basta averei soldi,ma bisogna anche saperli spendere. È una squadra incompleta e fatta con pochi giocatori di qualità. Può arrivare al massimo al sesto posto. Oggi chi vedo come il nuovo Vierchowod? È bruttissimo da dire, ma non vedo nessuno a quei livelli. Purtroppo siamo venuti a mancare in una specialità tutta italiana:i difensori. In tutte le squadre divettala maggior parte dei difensori sono stranieri ed è per questo che abbiamo difficoltà anche in Nazionale. Tolti Chiellini e Bonucci c’è poca roba".