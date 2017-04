Djibril Cissé finisce di nuovo nel mirino della giustizia francese. Secondo il quotidiano Le Parisien, l'ex attaccante della Lazio è stato incriminato lo scorso 24 febbraio dal giudice istruttore di Versailles con l'accusa di complicità nella tentata estorsione ai danni di Mathieu Valbuena, il giocatore del Lione ricattato per un video a luci rosse in cui compare assieme alla sua compagna. Cissé era stato già arrestato nell'ambito della stessa indagine (in cui è coinvolto anche Karim Benzema) nell'ottobre 2015, ma era stato subito rilasciato perché ritenuto in "buona fede".