Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport della sfida che attende i biancocelesti contro la Juventus: "L'ultima partita vinta a Torino dalla Lazio risale al 2002: passarono in vantaggio loro con gol dell’ex Nedved. Ribaltammo la partita con carattere. Era una bella Lazio, giocavamo a viso aperto con chiunque. La Juventus a me in quel periodo portava bene: la doppietta nella finale di Coppa Italia 2004 è il mio ricordo più bello. Domani la Lazio deve giocarsela. In questi anni troppo spesso si è presentata a Torino da vittima sacrificale. I giocatori avevano un atteggiamento arrendevole. Un approccio così è sbagliato. Con Inzaghi non capiterà, perché ha plasmato una bella Lazio. Ci sono anche individualità importanti come Luis Alberto e Milinkovic: si può vincere, lo spero. La Juventus dell’era Conte era molto più forte. Ora le distanze sono meno nette".