#JamieCarragher spits at football fan and 14-year-old daughter in shocking video pic.twitter.com/8fNnqpjX7P#Carragher #football #Spitting #SPit #RoadRage — Yara-ma-yha-who

Al termine della partita ditradi sabato scorso, un tifoso dei Red Devils ha incrociato per strada Jamie, storico ex giocatore dei Reds e ora commentatore di Sky Sport UK, per prenderlo in giro, dopo la vittoria per 2-1 degli uomini diDopo essere stato accostato in macchina, Carragher ha abbassato il finestrino e, visibilmente infastidito dal tifoso che gli ripeteva il risultato della partita, ha- Il video è stato pubblicato dal Mirror e ora il canale satellitare Sky hadomenica pomeriggio Carragher ha scritto un tweet di scuse, dicendo di essere stato avvicinato da molti tifosi dello United e di aver perso il controllo.