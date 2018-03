Parlando ai microfoni dell'Ansa, il dottor Tranquilli, a lungo medico della Nazionale U21, ha parlato del caso Astori: "Eliminare il rischio di morte improvvisa è impossibile. I controlli sugli atleti professionisti possono ridurre notevolmente le possibilità (fino all'89%) ma non possono eliminarle del tutto. Purtroppo non c'è niente di nuovo con i controlli si abbassa di molto il rischio di morte improvvisa ma non la si può evitare al 100%. Nel nostro Paese si fanno più controlli e come noi sono pochi nel mondo. Con lo screening che facciamo noi e i controlli pre-gara per gli atleti professionisti si possono abbassare i rischi di morte improvvisa dell'89%. E comunque, più in generale anche con un semplice elettrocardiogramma ben letto dal medico si possono abbassare di molto i rischi".