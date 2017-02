Devido a algumas informações sobre o choque que sofri ontem, no jogo contra o Botafogo/SP, na Vila Belmiro gostaria de esclarecer o que aconteceu. Em uma disputa na área, sofri três cortes profundos, em diferentes partes da orelha direita. Isso resultou em 15 pontos no total. Já estou medicado e tratando. Sem mais. Un post condiviso da R.oliveira (@ricardo99oliveira) in data: 26 Feb 2017 alle ore 09:13 PST

Al Milan doveva essere il dopo, ma dopo una sola stagione ha lasciato il rossonero. Ricardo, oggi al, si è fatto male a un orecchio nella sfida contro il, riportando diversi tagli. L'attaccante brasiliano è rimasto in campo fino al termine della gara, con una cuffia da nuotatore come protezione. Questo il post su Instagram del giocatore: "In un contrasto in area, ho rimediato tre tagli profondi in parti diverse dell'orecchio destro che sono risultati in 15 punti totali. Sono già stato medicato e curato".