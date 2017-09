Durante l'ultima sessione di mercato Kevin-Prince Boateng ha lasciato il Las Palmas per trasferirsi all'Eintracht Francoforte per "motivi personali". Secondo quanto riporta il quotidiano Canarias 7, se l'ex trequartista del Milan risolverà questi problemi a breve potrebbe tornare in Spagna già a gennaio, col club tedesco che lo lascerebbe libero a parametro zero.