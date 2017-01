Flavio Roma, ex del Milan ed ex bandiera del Monaco, è intervenuto in diretta su SportMediaset.it durante "4-4-2" per commentare il possibile scambio tra rossoneri e Genoa che coinvolge Niang e Ocampos: "Secondo me Ocampos sarebbe funzionale per i rossoneri. È ancora in una fase di crescita e di evoluzione, ma a livello ambientale potrebbe avere un impatto positivo, mentre Niang sta attraversando un momento difficile soprattutto su questo aspetto. E sì, Ocampos sarebbe pronto per giocare da subito come titolare nel Milan".



Il 'nodo' del ruolo: "Al Monaco ci furono un po' di questioni legate alla sua posizione: fu provato trequartista, poi attaccante, infine esterno. Ranieri lo ha messo in fascia, a destra o a sinistra. E Ocampos ha fatto benissimo, perché fisicamente sa fare tutta la fascia e aiutare anche in fase difensiva. Io comunque lo vedo perfetto come esterno in un tridente".