Marco Simone ha parlato ai microfoni di SportMediaset del Milan e del passato del club rossonero: ''La crisi del Milan? A livello di gioco, guardando le partite, non mi è dispiaciuto ma purtroppo non è riuscito a concretizzare le molte occasioni create. L’obiettivo europeo comunque resta alla portata del Milan di quest’anno. Credo, però, manchino grandi giocatori davanti. Ocampos? E’ un ottimo giocatore, ha dell’estro e fa gol. Potrà fare molto bene a Milano. Una volta tutti i migliori attaccanti erano al Milan, i giovani, quelli più esperti e anche gli stranieri. Purtroppo il motivo di questo è legato a un fattore economico. Una volta speravi di andare al Milan e rimanerci per 10 anni, adesso dopo un anno o due fatti bene puoi andare via''.