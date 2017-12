Vincenzo Montella, ormai ex tecnico del Milan, è stato intercettato dai microfoni di Sky poco prima della sua partenza per Siviglia: "Sono entusiasta e felice. Non me lo aspettavo, questa possibilità è arrivata all'improvviso, sono entusiasta di approdare in Spagna in una grandissima società con un pubblico meraviglioso. Li ho affrontati i semifinale di Europa League con la Fiorentina, si faceva fatica anche a parlare in panchina a causa del baccano dei tifosi. In Spagna un calcio adatto al mio stile? Questo lo dobbiamo chiedere alla società, in Spagna si gioca per divertire il pubblico. Sarà una bella sfida. Sono curioso di andare all'estero, è un esperienza che volevo fare. Non era previsto nell'immediato, ma un'esperienza all'estero era nei miei piani".