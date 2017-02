Alexandre Pato, attaccante del Tianjin Quanjian, ex Milan, parla a Sky Sport tornando sulla vittoria rossonera contro in Spagna contro il Real Madrid con Leonardo in panchina: "Siamo stati in pochi a vincere lì, segnare una doppietta al Bernabeu è qualcosa di speciale. Ho fatto una scelta di vita andando in Cina". Leonardo, dallo studio, ha poi dichiarato: "Patinho, ti seguirò sempre. E un giorno, ne sono sicuro, torneremo a lavorare insieme".