Il ct dell'Ucraina, Andriy Shevchenko ha dichiarato in un'intervista a Sky Sport: "Devo portare avanti questo progetto, ma guardando avanti mi piacerebbe allenare un club perché avere i giocatori a disposizione è molto meglio e riesci a fare di più. Bisogna andare passo dopo passo e conquistarsi l'opportunità di raggiungere il proprio sogno. Adesso sto lavorando per questo, mi piacerebbe costruire un gruppo vincente e vincere attraverso il gioco. Mi piace giocare con passaggi brevi, aprendo spazi, con la squadra compatta, molto aggressiva e i giocatori che pressano tanto. Sicuramente vincere e costruire un gruppo vincente. Io sono così, sto facendo la mia strada e c'è ancora da fare tanto per parlare di me allenatore. L'obiettivo è vincere e creare un progetto importante, perciò se qualcuno ha le mie stesse ambizioni vuole lavorare come propongo io, questa è la mia idea di calcio".