Ray Wilkins, ex centrocampista di Chelsea, Milan e Manchester United, parla a Sky Sports UK di Harry Kane: "Harry Kane? Fossi nel presidente del Tottenham mi siederei col giocatore e gli direi: "Ecco 150 milioni, firma per 10 anni". Inoltre sarebbe molto difficile sostituirlo, e la sua presenza in squadra attirerebbe anche altri giocatori forti".



Due parole, poi, sulle stelle della Premier League: "Sanchez via a gennaio? No, penso che resterà ancora a Londra. I Gunners stanno andando avanti su tutti i fronti, compresa l'Europa, quindi credo che vorranno tenere tutti i giocatori più forti. Casomai dobbiamo chiederci come si è arrivati a questa situazione. Ozil? Stesso discorso, andrà via perché il suo tempo all'Arsenal è finito, ma non da gennaio"