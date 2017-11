Dopo Kakà, un altro ex calciatore del Milan conclude la sua esperienza in MLS tra le fila di Orlando City. Il centrocampista classe '85 Antonio Nocerino non ha rinnovato il contratto in scadenza a dicembre ma potrebbe comunque proseguire la sua avventura negli Stati Uniti. Nocerino si è congedato così dai suoi tifosi: "Grazie Orlando City per questi due anni, mi avete fatto sentire a casa. Ora ho bisogno di pensare al mio futuro, che sarà quasi certamente su un campo di calcio. Insieme alla mia famiglia sceglierò l’opzione migliore per noi".