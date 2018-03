Antonio Careca, ex attaccante campione d'Italia con il Napoli di Maradona, ha parlato al Corriere dello Sport: "La Juve ha il vantaggio del fattore campo e dei due punti in più in classifica, ma soprattutto ha un organico enorme che, nonostante i recenti infortuni, permette di sottoporsi al turnover senza preoccupazioni. Penso che questo piccolo vantaggio possa avere un suo peso, ma non so se possa essere decisivo. Il Napoli non mollerà".



"Higuain o Insigne? Sono diversi, è difficile rispondere... ma scelgo Insigne: talento, fantasia e, ultimamente, tanta continuità di rendimento".