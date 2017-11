Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, dice la sua a Radio Kiss Kiss su Sepe, titolare ieri contro il Chievo al posto di Reina: "È stato poco sollecitato, ma in quelle poche occasioni ha fatto vedere che è un portiere di personalità. È uno che non si emoziona facilmente, è bravo con i piedi e penso che lo abbia dimostrato negli anni passati, è un portiere da Napoli e può stare in questa squadra. Pareggio col Chievo? Eravamo abituati troppo bene, ma è impossibile vincere tutte le partite e ieri è subentrata sicuramente la stanchezza".