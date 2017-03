Ruud Krol, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita che gli azzurri giocheranno questa sera contro il Real Madrid: ''Sicuramente per i giocatori di casa è una spinta in più, ma conta come inizierà la partita. Se il Napoli segna nei primi 10 minuti lo stadio esploderà e la squadra sarà aiutata. Il Napoli è una ottima squadra, se attacca però rischia di concedere troppo in difesa: non hanno niente da perdere, può solamente vincere''.