Ignacio Pià, ex attaccante di numerose squadre italiane, tra cui Napoli e Torino, ha dato il proprio addio al calcio durante Si Gonfia la Rete, programma di Radio Crc: "Il calcio mi ha dato tanto, il fisico però non mi dà la possibilità di divertirmi più come una volta ed è quindi arrivato il momento di smettere di giocare e dare spazio ai giovani". Il gol più bello: "L’esordio in Serie A, a 18 anni, è stato indimenticabile. Il mio gol più bello è stato quello in Treviso-Napoli, ogni rete ti dà un’emozione differente". Infine, un pensiero sulla squadra azzurra attuale: "Il Napoli ha un’identità forte, è la squadra più spagnola e che diverte di più vista negli ultimi anni. Gli azzurri hanno tutto per arrivare al secondo posto e superare la Roma. Mi sarei divertito tanto a giocare nel Napoli di Sarri, sarebbe stato davvero bello".