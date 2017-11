"Soffro di vuoti di memoria, colpa dei... colpi di testa?". E' questa la domanda che si pone Alan Shearer dopo aver ricevuto la notizia di un problema clinico relativo alla propria memoria. L'ex attaccante del Newcastle racconta al Daily Mirror: "Ho fatto dei test ed è scaturito che ho una memoria terribile con diversi vuoti. Problema provocati dai tanti colpi di testa in carriera? C'è da dire che le autorità non hanno mai ancora fatto delle ricerche approfondite che invece dovrebbero esserci. Ogni goal di testa fatto in partita è stato preceduto da altri 1000 in allenamento. Se c'è un collegamento tra le due cose, voglio saperlo. Prima d'oro non ho mai pensato che il calcio potesse essere la causa di malattie al cervello ma ora ho tanti dubbi. Problemi di perdita di memoria per 375 ex calciatori? l calcio deve occuparsi anche di loro, non bisogna che i loro problemi finiscano nel dimenticatoio una volta terminata la carriera. Produrrò un documentario a riguardo, che sarà trasmesso dalla BBC. Voglio che tutti conoscano questa situazione. Chi di competenza deve prendere provvedimenti e scoprire di più".