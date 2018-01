Il Torino ci aveva pensato come cambio di Belotti nel ruolo di prima punta. In realtà lo svizzero Mario Gavranovic (classe 1989) è rimasto in Croazia: era in scadenza di contratto a giugno col Rijeka e si trasferirà già in questa sessione di mercato alla Dinamo Zagabria. Nella prima parte della stagione ha già messo a segno 13 reti tra massima serie croata, preliminari di Champions e girone di Europa League.