Le condizioni di Vttorio Cecchi Gori sono critiche ma stabili: questo l'ultimo aggiornamento in merito all'ex presidente della Fiorentina, 75 anni, ricoverato d'urgenza nella tarda mattinata del 24 dicembre al Policlinico Gemelli, a seguito di un’ischemia cerebrale e di un grave problema cardiologico. Ora si trova in prognosi riservata in rianimazione, in "coma farmacologico".



ARRIVANO ANTOGNONI, L'EX MOGLIE E I FIGLI - ViolaNews riporta di come oggi sia in programma una visita da parte del club manager ed ex calciatore della Viola Giancarlo Antognoni. Secondo quanto riporta Adnkronos, i medici sarebbero intenzionati per il momento a non intervenire chirurgicamente: la notizia, trapelata da ambienti vicino al produttore, ha provocato il rientro da Miami dell'ex moglie Rita Rusic e dei figli Mario e Vittoria, che dovrebbero arrivare oggi in ospedale.