Bernard Tapie, ex presidente del Marsiglia, ha parlato a France 2 del suo passato e del suo presente:



SULLA MALATTIA - "Quando si hanno 70 anni e più, bisogna accettare che a un certo punto si va verso l’ultima prova, che è la morte. Non ho alcuna voglia di andarmene, ma bisogna trovare la saggezza per dire che quando capita a una coppia giovane con la donna che ha 35 anni e tre bambini e si ammala di cancro al seno, è un’altra cosa. Mi sveglio comunque con la voglia di spaccargli la faccia. Quando ti annunciano la malattia è come se ti dessero un colpo di mazza da baseball sulla testa. Sono un figlio di nessuno, un ragazzo della banlieue. A un certo punto bisogna tornare con i piedi per terra e sono felice di essere seguito dal servizio sanitario. I pazienti che mi incontrano devono potere dire "accidenti, anche lui viene a curarsi qua"".



SUGLI AFFARI - "Ho chiesto al dottore, perché ho un tumore grave allo stomaco, che di solito capita alle persone che bevono, fumano e mangiano molto? Io non fumo e non bevo. Mi ha risposto: "Ha mai sentito dire l’espressione farsi il sangue marcio? Ecco. Ora ha capito perché è malato di cancro"".