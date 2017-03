L'ex difensore della Roma, Vincent Candela, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport per parlare dell'attuale situazione giallorossa, soprattutto di Totti e Spalletti: "Secondo me Spalletti ha sbagliato due volte con Totti: uno a non farlo giocare per mettere minutaggio dentro le gambe, come ha fatto l’anno scorso, e poi ci ricordiamo tutti che ci ha salvato in alcune partite. E se aveva mal di schiena poi perché gli ha chiesto se voleva entrare?".