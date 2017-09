Vincent Candela, ex terzino della Roma, è stato intervistato dai microfoni di Milan Tv a pochi giorni dal big-match della settima giornata di campionato, che vedrà di fronte Milan e Roma: "Rodriguez? È molto bravo tecnicamente, gioca a testa alta ed è importante, perché in quel ruolo ultimamente si vedono pochi giocatori così. Ha avuto difficoltà in qualche partita, come tutto il Milan, ma è normale perché si sta adattando. Il Milan ha grande tradizione sui terzini, penso a Maldini. Rodriguez diventerà un grande".



Su Montella e le difficoltà dell'ultimo periodo: "Quando sei l'allenatore del Milan, devi aspettarti il fatto che ogni partita sia difficile, che ci siano tensione e pressione alte: quando sbagli una partita o due partite consecutive è chiaro che non sei in un bel momento, ma è il prezzo da pagare quando si fa parte di una grande società. Se vuoi davvero diventare un grande allenatore, devi adattarti alla pressione; sicuramente è bravo, ma deve ancora crescere".



Un ricordo particolare delle sfide contro il Milan: "Quando si parla delle mie sfide contro il Milan, roba di quasi 20 anni fa, si parla di un altro calcio, più affascinante e più bello. Ogni partita a quel livello era fantastica, contro giocatori come Maldini o come Shevchenko: era veramente un evento importante per noi e per loro, ho sempre bei ricordi"