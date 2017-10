Juan, ex difensore della Roma, torna sulla sua esperienza in Europa. Queste le sue parole a la Gazzetta dello Sport: "Spalletti? E' stato il mio miglior tecnico in Europa. Dal punto di vista umano, è molto vicino ai giocatori, e tattico. Sa preparare benissimo una partita. Juan Jesus? E' uno che conosce bene il calcio italiano, già adattato allo stile di gioco della Serie A. Aveva l'esperienza in una grande, l'Inter. difensore velocissimo, grande capacità di recupero, mancino, buon passaggio".