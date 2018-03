Christian Manfredini, ex centrocampista del Chievo, è stato condannato dal Tribunale di Torino a otto mesi di reclusione per "violazione degli obblighi di assistenza familiare". L'ivoriano non avrebbe corrisposto alla figlia, nata nel 1995 quando il calciatore militava tra le fila della Primavera della Juventus, gli assegni di mantenimento. Il giudice ha stabilito inoltre il pagamento di 500 euro di multa e il risarcimento di 6.500 euro alle parti civili. La pena per Manfredini, come stabilisce la legislazione italiana per le condanne sotto i due anni, è stata sospesa.