Zlatan Ibrahimovic è un campione di livello assoluto, ma anche un giocatore di personalità con il quale è difficile convivere: lo confermano anche i suoi ex compagni di squadra, e qualcuno non usa mezzi termini definendo il gigante di Malmoe un 'Dottor Jekyll e Mister Hyde' del pallone. Così infatti a Vetlanta Posten l'ex centrocampista di Elfsorg e Southampton Anders Svensson, che ha giocato con Ibra nella nazionale svedese: "Un minuto può essere la persona più gradevole del mondo, quello dopo si trasforma in un completo idiota. A volte si comporta talmente male che alcuni giocatori ti chiedono cosa sia successo. Vuole mettere alla prova i nuovi giocatori, è come se volessere rompere loro le scatole per vedere quello che possono fare. Non credo in questo modello. Tra noi non ci sono mai stati probemi, credo abbia sempre avuto un certo rispetto per noi che eravamo un po' più anziani".