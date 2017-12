Intervistato da Goals on Sunday, l'ex allenatore del West Ham Slaven Bilic ha parlato del proprio futuro: "Mi chiamano molte persone dall'Inghilterra e dall'estero, sto valutando le opzioni. Premier League? Mi piace qui, ci sono stato da giocatore e da allenatore, mi sento a mio agio e non ci sono barriere linguistiche. E' il posto in cui stare, ma non lo deve essere per forza, quindi dipende molto dal club e dal progetto. Se un buon progetto e un buon club arrivassero da un altro stato allora probabilmente accetterei.