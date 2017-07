La Fiorentina si prepara ad accogliere Eysseric, trequartista del Nizza per 4 milioni di euro (quadriennale). Sul taccuino dei viola ci sono anche Jesé, attaccante in uscita dal Psg (era al Las Palmas) e il centrocampista Nkunku (Psg).



La Lazio, alle prese con le questioni di Keita e Biglia, cerca sostituti. In attacco Inzaghi vorrebbe Lapadula (promesso al Genoa) e Falcinelli (Sassuolo), che piace anche all’Udinese. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in mezzo sale la candidatura Di Gennaro (svincolato, era al Cagliari).