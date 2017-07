Ezio Greggio è notoriamente un grande tifoso della Juventus, sfegatato e pazzo per la Vecchia Signora. In molti l'hanno stuzzicato su Twitter in merito all'affare Leonardo Bonucci, chiedendo se la sua partenza fosse una gran delusione. Immediata la risposta del comico: "Il calcio è questo:i giocatori sono come le onde,vanno e vengono. Leo alla Juve ha fatto grandi cose. Ma anche la Juve senza lui".