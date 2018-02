Per ora chiamatela (in)felicità.quello di San Siro contro il Milan. Forse uno dei peggiori dal suo ritorno in campo: fa vedere qualcosa, ma sono barlumi, torna in panchina, sostituito da Luis Alberto, e la partita cambia, la Lazio cresce. Segno che, con lui in campo, qualcosa non girava per il verso giusto.INSTAGRAM E SPECULAZIONI - La sorella-agente lo ha blindato sul nascere:Il Corriere dello Sport aveva già lanciato l'allarme: Felipe non è felice.in abbondanza di tecnica e giocate. E per Felipe, per ora, solo briciolette. Per questo motivo è sotto osservazione, per questo motivo c'è chi già immagina per lui un futuro lontano da Roma. Per lui Lotito ha rifiutato offerte importanti (50 milioni dallo United), che oggi, al confronto di valutazioni monstre di Milinkovic e Luis Alberto, sembrano quasi "bruscolini", per dirlo alla romana. Quasi niente. LIl riferimento è al risultato contro il Milan? O a qualcosa di diverso? Certo, nella settimana in cui ti dicono infelice, parlare di felicità il dubbio lo fa venire, non sembra del tutto casuale.SOCIAL SVEGLIA - Qualche tifoso lo sostiene:. Il rendimento è discontinuo, sembrano pensare i tifosi: "Giochi 20 minuti a partita, quando capirai che le partite durano 90 minuti?". Fino all'ultimo estratto di ragion pratica: "A Felipe se non sei felice chiedi la cessione.... C'e gente che non è felice ma la mattina si alza alle 4 per andare a lavorare per 1000 euro al mese...".. Però la sensazione resta, una certa pazienza di fondo dei tifosi che sembra destinata a finire, prima o poi, nonostante una grande fetta abbia ancora voglia di aspettarlo. Pallone sotto braccio, nella foto su Instagram, come chi vuole portarlo via.Solo speculazioni, direbbe la sorella-agente. O forse è solo una questione di felicità...