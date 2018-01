Fillippo Galli, responsabile del settore giovanile del Milan, si è cosi espresso su Mirabelli al canale tematico del club: “La vittoria deve essere l’esito di un percorso formativo. Mi auguro che i ragazzi continuino a crescere e che qualcun altro sia in grado di far parte della rosa della Prima squadra. Con Mirabelli siamo tornati a fare scouting importante, con un lavoro internazionale. Speriamo possa arrivare qualche talento e si possa unire ai nostri ragazzi si diventi ancora più competitivi. Non dobbiamo dimenticare che gli altri grandi club stanno investendo molto e ottengono qualche risultato. Siamo contenti di quanto fatto per ora perché abbiamo lavorato con ragazzi che sono da noi da più di dieci anni ma il Milan deve lavorare anche in campo internazionale".