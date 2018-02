A quasi cinque anni dalla beffa di Wembley, il Wigan colpisce ancora: i biancoblù battono a sorpresa il Manchester City nel quinto turno di Fa Cup - un altro 1-0 dopo quello che nel 2013 consegnò loro la coppa sempre a spese dei Citizens - e approdano ai quarti di finale dove troveranno il Southampton. L’impresa dei Latics, che ora giocano in League One, ha avuto immediato riscontro anche sulle lavagne dei bookmaker, dove la squadra rimane uno degli “underdog” del torneo, ma con un notevolissimo balzo in avanti: nelle scommesse sul vincente il Wigan è passato dal 200 a 1 di ieri al 40,00 attuale, quota che lo piazza alla pari con il Brighton e davanti a Sheffield e Rochdale (offerti a 67,00 e 200,00). L’eliminazione del City lancia invece il Manchester United, ora prima scelta dei bookmaker: Mourinho e i suoi si giocano a a 3,50, con Chelsea e Tottenham subito dietro, a 4,00. Doppia cifra per il Leicester (10,00), per Southampton e Swansea si sale a 11,00 e 25,00.