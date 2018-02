La crisi è momentaneamente rientrata: la vittoria sul WBA ha riportato il sereno al Chelsea, tornato al successo dopo due ko consecutivi che avevano ulteriormente messo in discussione la panchina di Antonio Conte. Per mettere la parola fine alle polemiche, però, sarà fondamentale evitare altri clamorosi scivoloni. Come ad esempio fallire la qualificazione ai quarti di finale dell’FA Cup, nella sfida di domani contro l’Hull. C’è una categoria di differenza tra le due squadre e in più i neroarancio sono quartultimi in Championship, la Serie B inglese. Il successo dei Blues è ritenuto probabilissimo e vale appena 1,20 sul tabellone Snai. Quota alta per il pareggio, a 6,25, elevatissima per il colpo degli ospiti, a 13 volte la posta, che riaprirebbe ufficialmente la crisi in casa Chelsea. Per i quotisti la differenza di categoria si farà sentire anche nel totale delle reti: del resto l’Hull si ritrova quartultimo anche per via di una difesa non proprio eccelsa, 47 gol subiti in 31 partite di campionato, più 1,5 a partita. La possibilità che il Chelsea segni almeno due gol è ritenuta probabile a 1,25, così come è plausibile che ne segni almeno tre (a 1,87).