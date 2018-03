Quarti di FA Cup per stabilire le ultime due semifinaliste, che raggiungono Tottenham e Manchester United. Passa il Southampton: 2-0 al Wigan, non pesa il rigore sbagliato da Gabbiadini a un quarto d'ora dalla fine. Tesa e combattuta la sfida tra Leicester e Chelsea: servono i supplementari a Conte per avere ragione delle Foxes, che con Vardy rimontano il gol di Morata ma devono arrendersi a Pedro.



h 14.30



Wigan-Southampton 0-2

62' Hojbjerg (S), 90+1' Cedric (S).



h. 17.30



Leicester-Chelsea 1-2 d.t.s.

42' Morata (C), 76' Vardy (L), 105' Pedro (C).