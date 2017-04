È un match equilibratissimo , nelle quote e nelle preferenze degli scommettitori. Chelsea contro Tottenham , semifinale della FA Cup, domani pomeriggio al Wembley Stadium di Londra. Del resto non poteva che essere così tra le prime due in classifica del campionato inglese, che t ra l’altro presentano un bilancio in perfetta parità negli ultimi 4 scontri diretti: una vittoria dei Blues , una degli Spurs e due segni «X». Leggerissimo il vantaggio della squadra di Conte per il prossimo match: sul successo del Chelsea si punta a 2,70 su 888sport.it. Dietro di u n soffio il Tottenham , dato a 2 ,80. Il pareggio è dato a 3.20