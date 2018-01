Questi i risultati delle gare valide per i 32esimi di finale di FA Cup in programma questa sera:



Chelsea-Norwich 1-1 - 55' Batshuayi (C), 94' Lewis (N). (5-3 ai calci di rigore per il Chelsea)

Swansea-Wolverhampton 2-1 - 11' J. Ayew (S), 66' Diogo Jota (W), 69' Bony (S).

Wigan-Bournemouth 3-0 - 9' Morsy (W), 73' Burn (W), 76' Elder (W)



PORTIERI PROTAGONISTI - Soffre terribilmente la squadra di Antonio Conte, costretta ad arrivare ai rigori contro il Norwich, squadra 13esima in Championship, la Serie B inglese. Protagonisti i due portieri: Willy Caballero dei Blues, che neutralizza il rigore di Nelson Olivera, e l'inglese Angus Gunn del Norwich, classe '96, fondamentale nel tenere il risultato sul pareggio: il padre è stato un grande portiere del Norwich del passato, terzo nella prima stagione di Premier e che l'anno dopo andò a vincere a Monaco di Baviera per 2-1. Angus è cresciuto nel club, andando in curva sin da bambino per vedere i proprio beniamini: è già stato convocato da Southgate in nazionale maggiore. Conte dice grazie a Hazard, che trasforma il rigore vincente, ma contro il Newcastle, nei 16esimi, dovrà fare a meno di Morata e Pedro, espulsi stasera nel convulso finale. Tolto anche un rigore ai londinesi, con l'ausilio del VAR.