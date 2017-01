Dopo il netto successo del Manchester City sul West Ham e le 25 partite disputate ieri con le vittorie di Arsenal e Man United, il terzo turno di FA Cup è proseguito oggi con altre cinque gare. Spiccano lo 0-0 del Liverpool col Plymouth e la vittoria del Chelsea di Conte.



​Cardiff-Fulham 1-2 (8' Pilkington (C), 14' Johansen (F), 33' Sessegnon (F))

Liverpool-Plymouth 0-0

Chelsea-Peterborough 4-1 (18' Pedro (C), 43' Batshuayi (C), 52' Willian (C), 70 Nichols (P), 75' Pedro (C))

Middlesbrough-Sheffield Wed 3-0 (58' Leadbitter (M), 67' Negredo (M), 91' de Roon (M))

Tottenham-Aston Villa 2-0 (71' Davies (T), 80' Son Henug-Min (T))