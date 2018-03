È fuori dalla Champions e in campionato è lontano 25 punti dalla vetta. Il Chelsea di Antonio Conte rimane aggrappato alla FA Cup per non chiudere la stagione a zero titoli. I Blues, nel week end, hanno conquistato l’accesso alle semifinali, battendo il Leicester ai supplementari. Secondo i bookmaker sono proprio loro i favoriti per la conquista del trofeo, dati a 2,70 su 888sport.it. Una valutazione su cui pesa anche l’incrocio riservato dal tabellone: nel prossimo match il Chelsea affronterà il Southampton, attualmente terzultimo in classifica e piazzato a 16,00 per l’impresa in coppa. Nell’altra semifinale, invece, sarà sfida tra Manchester United e Tottenham. Tra le due, i quotisti assegnano maggiori chance agli Spurs di arrivare al trionfo: su di loro si punta a 3,00 contro il 3,50 sullo United