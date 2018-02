Ottavi di finale di FA Cup, tocca al Chelsea di Conte: i Blues non sbagliano contro l'Hull City e grazie a uno scatenato Willian archiviano la pratica già el primo tempo. Buone risposte anche dagli acquisti del mercato invernale, assist di Emerson per Giroud, e c'è gloria anche per Caballero: il portiere para al 51' il rigore del possibile 4-1, il quinto parato negli ultimi otto subiti. Passa, non senza fatica anche il Leicester, che contro lo Sheffield United ritrova la connection Mahrez-Vardy: il primo serve l'assist, il secondo finalizza.



h. 20.45



Leicester-Sheffield United 1-0

66' Vardy (L).



h. 21.00



Chelsea-Hull City 4-0

2' Willian (C), 27' Pedro (C), 32' Willian (C), 42' Giroud (C).